В Каушанском районе изъяли 5 тонн нелегального спирта из Приднестровья.

Правоохранительные органы раскрыли схему незаконной продажи этилового спирта. Пять тонн алкоголя были ввезены в страну из Приднестровья.

Пятерых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет задержали с поличным во время продажи товара на окраине села Хаджимус Каушанского района. Вся партия спирта, которая находилась в 21 бочке (емкостью 250 литров каждая), была изъята и направлена на экспертизу, пишет rupor.md

По данным следствия, для сбора доказательств правоохранители арестовали три автомобиля, на которых перевозился алкоголь, а также другое имущество, имеющее значение для уголовного дела.

В настоящее время полиция и прокуроры продолжают следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела, выявить остальных возможных участников и отследить всю цепочку поставок и сбыта этилового спирта, незаконно ввезенного в страну.