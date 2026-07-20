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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 13:03
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В Каушанском районе изъяли 5 тонн нелегального спирта из Приднестровья

Правоохранительные органы раскрыли схему незаконной продажи этилового спирта. Пять тонн алкоголя были ввезены в страну из Приднестровья.

В Каушанском районе изъяли 5 тонн нелегального спирта из Приднестровья.
В Каушанском районе изъяли 5 тонн нелегального спирта из Приднестровья.

Пятерых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет задержали с поличным во время продажи товара на окраине села Хаджимус Каушанского района. Вся партия спирта, которая находилась в 21 бочке (емкостью 250 литров каждая), была изъята и направлена на экспертизу, пишет rupor.md

По данным следствия, для сбора доказательств правоохранители арестовали три автомобиля, на которых перевозился алкоголь, а также другое имущество, имеющее значение для уголовного дела.

В настоящее время полиция и прокуроры продолжают следственные действия, чтобы установить все обстоятельства дела, выявить остальных возможных участников и отследить всю цепочку поставок и сбыта этилового спирта, незаконно ввезенного в страну.

Источник
rupor.md logorupor
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