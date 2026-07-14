theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
14 Июля 2026, 17:08
2 046
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Приднестровье родителям первоклассников выделят по $100

Приднестровские власти выделят накануне нового учебного года семьям будущих первоклассников единовременное пособие в размере 1 610 местных рублей ($100).

В Приднестровье родителям первоклассников выделят по $100.
В Приднестровье родителям первоклассников выделят по $100.

Выплаты будут осуществляться на банковский счет одного из родителей или законного представителя с августа по сентябрь. На реализацию меры поддержки предусмотрено свыше 6,2 млн приднестровских рублей. Это благотворительные средства, перечисленные компанией «Шериф», пишет infotag.md

Инициатива действует пятый год подряд и помогает семьям сократить расходы на подготовку детей к школе. В 2025 г. в школах региона 1 сентября за парты сели 4,2 тыс. первоклассников.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте