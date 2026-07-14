В Приднестровье родителям первоклассников выделят по $100.

Приднестровские власти выделят накануне нового учебного года семьям будущих первоклассников единовременное пособие в размере 1 610 местных рублей ($100).

Выплаты будут осуществляться на банковский счет одного из родителей или законного представителя с августа по сентябрь. На реализацию меры поддержки предусмотрено свыше 6,2 млн приднестровских рублей. Это благотворительные средства, перечисленные компанией «Шериф», пишет infotag.md

Инициатива действует пятый год подряд и помогает семьям сократить расходы на подготовку детей к школе. В 2025 г. в школах региона 1 сентября за парты сели 4,2 тыс. первоклассников.