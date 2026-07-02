Депутаты проголосовали за выделение земли под военную базу и кладбище.

Парламент принял во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу более 8 гектаров земли из пригорода коммуны Бачой (муниципий Кишинев) под реконструкцию военной базы.

Участок будет сформирован путем выделения из земель сельскохозяйственного назначения. Данная инициатива является частью стратегии модернизации Национальной армии и соотносится с целями Национального плана развития на 2026–2028 годы, а также Долгосрочного плана развития военных возможностей («Сила-2035»), утвержденного указом президента, передает logos-pres.md

«Речь идет о казармах для солдат и улучшении качества прохождения военной службы. Насколько я понимаю, эти изменения служат продолжением идей предыдущего созыва парламента — речь идет о расширении. Существует указ президента, утверждающий военную стратегию, и для реализации этих целей было выдвинуто данное предложение. Кроме того, земля переводится в категорию участков специального назначения и будет передана Национальной армии для развития и освоения», — заявил депутат Александр Трубка.

Одновременно с этим документ предусматривает исключение из государственной публичной собственности другого сельхозучастка площадью 0,8754 гектара и его передачу в публичную собственность мэрии Крикова.

Эта мера необходима для расширения территории местного кладбища. В Крикова сейчас действуют два кладбища: старое, расположенное в центре города и окруженное частной собственностью, и новое — на окраине, которое уже практически полностью заполнено. Из-за этих ограничений расширение ритуальной инфраструктуры оказалось заблокировано.

Выделенный участок находится в непосредственной близости от нового кладбища, и его передача местным властям позволит решить острую проблему нехватки мест для захоронения в городе.