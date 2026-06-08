Проверки дорожного движения в Каушанах: выявлено 6 случаев вождения в нетрезвом виде.

Инциденты были зафиксированы в нескольких населённых пунктах района в ходе проверок, проведённых сотрудниками правоохранительных органов, передает noi.md

По данным Инспектората полиции Каушан, 5 июня в селе Кэинары 43-летний мужчина был протестирован с помощью прибора Drager, результат показал концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,31 мг/л.

В тот же день в селе Сэлкуца 62-летний мужчина был остановлен полицией, и концентрация алкоголя у него составила 0,29 мг/л.

Также 5 июня в селе Тэнэтарь полиция остановила 26-летнего мужчину из села Оланешты Штефан-Водского района. Он управлял автомобилем без водительского удостоверения на свое имя, и концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 0,57 мг/л.

Еще два случая были зафиксированы 6 и 7 июня. В селе Заим 58-летний мужчина управлял автомобилем, концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 0,38 мг/л.

В городе Каушаны 35-летний мужчина из села Суркичены был задержан за рулем квадроцикла, концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 0,49 мг/л.

Самый серьезный случай был зафиксирован утром 8 июня на трассе R-26. У 23-летнего водителя концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,04 мг/л.

Полиция заявляет, что все случаи были зарегистрированы в соответствии с установленными законом процедурами, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.