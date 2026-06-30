В Каушанах пожарные предотвратили распространение огня в жилом доме.

В Каушанах сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (IGSU) ликвидировали пожар в квартире, не допустив распространения огня на всё жилое помещение.

В результате происшествия никто не пострадал, передает realitatea.md

По данным спасателей, сообщение о возгорании в квартире дома на улице Алексея Матеевича поступило в службу 112 в 16:52. Огонь охватил комнату площадью около 18 квадратных метров, при этом существовала угроза распространения пламени на всю квартиру.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось локализовать и полностью потушить возгорание менее чем за час.

В результате пожара были уничтожены вещи в пострадавшей комнате, а помещения верхнего уровня получили повреждения от дыма. Спасатели также приняли меры, чтобы не допустить распространения огня на соседние строения.

Причины возникновения пожара и размер причинённого материального ущерба устанавливаются специалистами.