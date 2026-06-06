Рой пчёл атаковал жилой дом в Кишинёве.

Утром перед окнами квартир появился огромный рой пчёл, который растянулся вдоль фасада здания с первого по шестой этаж.

По словам жильцов, из-за насекомых стало невозможно открыть окна.

В поисках помощи люди обратились в службу 112. На место был направлен пчеловод, однако к моменту его приезда большая часть роя уже забилась в щель между конструкциями дома.

Специалист осмотрел ситуацию, но не смог принять меры по извлечению пчёл. Позже на вызов прибыли сотрудники пожарной службы. Однако и они заявили, что пока не могут ничего сделать, поскольку насекомые находятся внутри конструкции здания.

Жителям рекомендовали повторно вызвать специалистов, в случае если пчёлы снова вылетят наружу и соберутся в рой.

Пока ситуация остаётся нерешённой, а жильцы вынуждены держать окна закрытыми.



