Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали

Жильцы многоквартирного дома в Бельцах были эвакуированы после сообщения о наличии бомбы в помещении.

Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали.