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nordinfo
21 Июня 2026, 12:22
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Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали

Жильцы многоквартирного дома в Бельцах были эвакуированы после сообщения о наличии бомбы в помещении.

Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали.
Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали.

Речь идет о шестиэтажном многоквартирном доме, расположенном на улице Дечебал, передает nordinfo.md

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и спасатели. По данным источников NordInfo.md, взрывное устройство помечено надписью «учебная».

Другие обстоятельства будут установлены соответствующими органами.


Источник
nordinfo
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