21 Июня 2026, 12:22
5 106
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Поступило сообщение о бомбе в жилом доме в Бельцах: жильцов эвакуировали
Жильцы многоквартирного дома в Бельцах были эвакуированы после сообщения о наличии бомбы в помещении.
Речь идет о шестиэтажном многоквартирном доме, расположенном на улице Дечебал, передает nordinfo.md
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и спасатели. По данным источников NordInfo.md, взрывное устройство помечено надписью «учебная».
Другие обстоятельства будут установлены соответствующими органами.