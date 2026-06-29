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pulsmedia
29 Июня 2026, 10:34
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В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне

Девочка утонула в бассейне, расположенном во дворе частного дома. Инцидент произошёл в субботу днём, около 15:30, в селе Кирпешть.

В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне.
В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне.

О трагедии в экстренные службы сообщил её отец, 39-летний мужчина, сообщает pulsmedia.md

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики смогли лишь констатировать смерть ребёнка.

Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Источник
pulsmedia
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