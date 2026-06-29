29 Июня 2026, 10:34
4 355
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне
Девочка утонула в бассейне, расположенном во дворе частного дома. Инцидент произошёл в субботу днём, около 15:30, в селе Кирпешть.
О трагедии в экстренные службы сообщил её отец, 39-летний мужчина, сообщает pulsmedia.md
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики смогли лишь констатировать смерть ребёнка.
Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.