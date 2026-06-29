В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне

Девочка утонула в бассейне, расположенном во дворе частного дома. Инцидент произошёл в субботу днём, около 15:30, в селе Кирпешть.

В Кантемире 14-летняя девочка утонула в бассейне.