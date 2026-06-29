В Фалештском районе утонул 43-летний мужчина.

Трагедия произошла вечером 28 июня вблизи села Чолаку Ноу Фалештского района. 43-летний мужчина утонул в водоёме.

Погибший находился на отдыхе у воды вместе с тремя приятелями. По предварительным данным, перед тем как зайти в воду, вся компания употребляла спиртные напитки. Тело мужчины обнаружили и извлекли на берег местные жители, пишет pulsmedia.md

В связи с происшествием Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям вновь призывает граждан быть предельно осторожными при нахождении у водоёмов и не подвергать свою жизнь риску.

Согласно официальной статистике ведомства, с начала 2026 года в водоёмах страны уже утонул 31 человек, в том числе семеро несовершеннолетних.