30 Июля 2026, 22:14
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В Каларашском районе женщина нашла мужа мертвым в сарае
По предварительной информации, погибшим оказался 37-летний мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что его обнаружили повешенным в сарае на территории домовладения.
Судебно-медицинский эксперт при внешнем осмотре не выявил признаков насильственной смерти, поэтому правоохранители рассматривают в качестве основной версии самоубийство, передает pulsmedia.md
Следствию предстоит установить все обстоятельства смерти мужчины, а также причины, которые могли подтолкнуть его к этому поступку.