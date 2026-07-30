В Каларашском районе женщина нашла мужа мертвым в сарае

По предварительной информации, погибшим оказался 37-летний мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что его обнаружили повешенным в сарае на территории домовладения.

В Каларашском районе женщина нашла мужа мертвым в сарае.