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realitatea.md logorealitatea
23 Июня 2026, 19:52
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В Кагуле задержали 20-летнего участника нападения на несовершеннолетнего

В Кагуле несовершеннолетний подвергся нападению группы молодых людей и был госпитализирован после того, как потерял сознание.

В Кагуле задержали 20-летнего участника нападения на несовершеннолетнего.
В Кагуле задержали 20-летнего участника нападения на несовершеннолетнего.

Инцидент произошёл в ночь на 23 июня около 00:10, передает realitatea.md

По данным правоохранительных органов, отец подростка сообщил о происшествии карабинерам, после чего на место были направлены оперативные группы. Прибывшие сотрудники обнаружили четырёх молодых людей, которые прекратили противоправные действия и попытались скрыться.

Один из них, 20-летний молодой человек, был задержан и доставлен в инспекторат полиции Кагула. Его допрашивают для установления всех обстоятельств произошедшего.

Пострадавший вместе с отцом также находился в полиции, где ему стало плохо. Подросток потерял сознание, после чего на место была вызвана скорая помощь. Медицинская бригада оказала ему помощь и доставила в больницу.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали инцидента.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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