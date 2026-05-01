В Молдове рост наркосбыта среди несовершеннолетних превысил 40% за год.

Европейское исследование, опубликованное в 2025 году, показывает, что лишь 3,9% подростков в возрасте 15–16 лет из Республики Молдова заявили, что незаконно употребляли наркотики хотя бы раз в жизни, в то время как средний показатель по Европе составляет около 13%, пишет logos-pres.md

Тем не менее, статистические данные за последние три года указывают на рост масштабов незаконного оборота наркотиков, особенно когда речь идёт о синтетических наркотиках и смесях наркотических веществ. По данным Генерального инспектората полиции, в 2025 году был зарегистрирован 1301 случай преступлений, связанных с наркотиками, с участием несовершеннолетних, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Одно из наиболее частых правонарушений — оборот наркотиков без цели сбыта, в этой категории зафиксирован рост на 9,3% по сравнению с 2024 годом. В то же время число случаев незаконного оборота наркотиков с целью сбыта увеличилось более чем на 40%: с 300 случаев в 2024 году до 425 в 2025 году.

Омбудсмен Василе Корой обратил внимание на то, что практически все уголовные дела с участием несовершеннолетних были переданы в суд без применения механизмов выведения из сферы уголовного правосудия (деюридизация).

«Эта практика указывает на преимущественно репрессивный подход, независимо от того, касается ли деяние хранения наркотиков без цели сбыта или же их распространения», — заявил он.

Народный адвокат по правам ребёнка считает необходимым изменить подход в антинаркотической политике: «Я считаю необходимой смену парадигмы — переход от карательных мер к комплексным мерам профилактики, лечения, психологического консультирования и социальной реинтеграции. Важно признать детей, употребляющих психоактивные вещества, бенефициарами государственной защиты, а не преступниками или правонарушителями», — заявил Корой.