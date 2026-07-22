В Кагуле наказали двух водителей за агрессивное вождение.

В Кагуле полиция установила личности двух водителей, видеозаписи с агрессивным вождением которых появились в интернете. Один из нарушителей оказался без водительских прав.

По данным Генинспектората полиции, после появления в интернете видеозаписей, на которых двое водителей демонстрировали агрессивное поведение на дорогах Кагула, сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (INSP) установили их личности и привлекли к ответственности.

Так, 22-летний водитель BMW был оштрафован за агрессивное вождение. Собранные материалы направлены в суд, который рассмотрит вопрос о лишении его водительских прав.

Еще один нарушитель — 18-летний водитель Hyundai — управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения. Его оштрафовали как за управление транспортным средством без прав, так и за агрессивное вождение.

Кроме того, к ответственности привлекли 19-летнего владельца Hyundai, который сознательно передал автомобиль лицу, не имеющему права управления транспортным средством.