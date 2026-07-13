Движение транспорта в секторе Ботаника будет временно ограничено

С понедельника, 13 июля, и до 3 августа будет частично ограничено движение транспорта на улице Сармизеджетуса в секторе Ботаника.

Движение в секторе Ботаника будет временно ограничено.