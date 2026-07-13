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noi.md logonoi
13 Июля 2026, 14:05
13
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Движение транспорта в секторе Ботаника будет временно ограничено

С понедельника, 13 июля, и до 3 августа будет частично ограничено движение транспорта на улице Сармизеджетуса в секторе Ботаника.

Движение в секторе Ботаника будет временно ограничено.
Движение в секторе Ботаника будет временно ограничено.

Ограничения коснутся участка между улицами Куза-Водэ и Буребиста, передает noi.md

Данная мера принята мэрией Кишинёва в связи с проведением в этой зоне ремонтных работ. 

Водителей призывают использовать альтернативные маршруты во избежание пробок и соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на указанном участке.

Источник
noi.md logonoi
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