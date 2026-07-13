13 Июля 2026, 14:05
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Движение транспорта в секторе Ботаника будет временно ограничено
С понедельника, 13 июля, и до 3 августа будет частично ограничено движение транспорта на улице Сармизеджетуса в секторе Ботаника.
Ограничения коснутся участка между улицами Куза-Водэ и Буребиста, передает noi.md
Данная мера принята мэрией Кишинёва в связи с проведением в этой зоне ремонтных работ.
Водителей призывают использовать альтернативные маршруты во избежание пробок и соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на указанном участке.