Мощный ливень превратил двор жительницы Кагула в озеро.

На видеокадрах видно, как потоки воды смывают все, что находилось во дворе. Затопленными оказались и припаркованный автомобиль, а также бассейн и качели.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, из-за ливней и сильного ветра, зафиксированных 19 июля, спасатели и пожарные выполнили 20 выездов, из которых 17 были связаны с распиловкой и уборкой деревьев, поваленных сильным ветром. Работы проводились в Резинском, Оргеевском, Кантемирском, Сорокском и Леовском районах, а также в Кишиневе. Еще три выезда были связаны с откачкой воды в Кишиневе и Кантемирском районе.

В столице спасатели откачивали воду из квартиры, расположенной в полуподвальном помещении на улице Друмул Виилор, а также около 110 кубометров воды из затопленных подвалов и погребов в селе Кания и городе Кантемир.

Наибольшее количество вызовов было зарегистрировано в Кишиневе. Здесь сотрудники ГИЧС убирали деревья, упавшие на автомобили, проезжую часть и линии электропередачи на улицах Сучевица, Гидигич, Алба-Юлия, Парис, Григоре Александреску, Пушкина и бульваре Куза-Водэ. Работы проводились для восстановления движения транспорта и устранения угрозы для населения.

Кроме того, спасатели устраняли последствия непогоды в Оргеевском, Резинском, Леовском, Кантемирском и Сорокском районах, где поваленные ветром деревья заблокировали дороги и повредили линии электропередачи.

По данным ГИЧС, в результате непогоды пострадавших нет.