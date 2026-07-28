28 Июля 2026, 10:44
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На территории психиатрической больницы «Кодру» нашли тело в стадии разложения
Страшная находка была сделана днем 27 июля на улице Костюженской в городе Кодру.
По предварительной информации, в полицию обратился один из сотрудников медицинского учреждения. Погибшим оказался мужчина примерно 50 лет, личность которого пока не установлена, сообщает pulsmedia.md
По данным источников, тело пролежало на месте обнаружения продолжительное время, о чем свидетельствует его состояние.
Тело было доставлено в Центр судебной медицины для проведения экспертизы. После лабораторных исследований специалисты установят точную причину смерти.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.