На территории психиатрической больницы «Кодру» нашли тело в стадии разложения.

Страшная находка была сделана днем 27 июля на улице Костюженской в городе Кодру.

По предварительной информации, в полицию обратился один из сотрудников медицинского учреждения. Погибшим оказался мужчина примерно 50 лет, личность которого пока не установлена, сообщает pulsmedia.md

По данным источников, тело пролежало на месте обнаружения продолжительное время, о чем свидетельствует его состояние.

Тело было доставлено в Центр судебной медицины для проведения экспертизы. После лабораторных исследований специалисты установят точную причину смерти.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить личность погибшего, а также обстоятельства его смерти.