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radiomoldova.md logoradiomoldova
27 Июля 2026, 19:54
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Четверо граждан Молдовы осуждены в Британии за 449 краж со взломом

Четверо граждан Молдовы, имеющих также румынское гражданство, приговорены к тюремному заключению в Великобритании.

Четверо граждан Молдовы осуждены в Британии за 449 краж со взломом.
Четверо граждан Молдовы осуждены в Британии за 449 краж со взломом.

Они признали вину в совершении 449 краж со взломом из жилых домов, причинив ущерб более чем на 1 млн фунтов стерлингов всего за десять месяцев, сообщает radiomoldova.md

Осужденными стали:

  • Илья Цуркан (26 лет) — 4 года и 10 месяцев лишения свободы;
  • Тудор Ионаш (25 лет) — 4 года и 9 месяцев;
  • Денис Чиботарь (24 года) — 4 года и 2 месяца;
  • Виктор Борта (19 лет) — 3 года и 11 месяцев.

Расследование, которое координировала полиция графства Хартфордшир, установило, что мужчины совершали кражи в десяти регионах Великобритании, включая Хартфордшир.

По данным следствия, злоумышленники выбирали преимущественно новые жилые комплексы, где дома были практически готовы к сдаче или должны были вскоре перейти новым владельцам.

Они проникали в дома, разбивая окна, и похищали уже установленное оборудование — бойлеры, тепловые насосы, бытовую технику и другие устройства, предназначенные для будущих жильцов.

Кражи совершались с января по октябрь 2025 года. За этот период обвиняемые взломали 449 домов в разных регионах страны и похитили оборудование на сумму свыше 1 млн фунтов стерлингов.

Из-за действий преступников строительным компаниям пришлось не только заменить украденное оборудование, но и восстанавливать поврежденные дома. Во многих случаях злоумышленники оставляли после себя поврежденные и незаглушенные газовые и водопроводные коммуникации.

«Их действия серьезно затронули как застройщиков, так и покупателей, которые с нетерпением ждали переезда в свои новые дома. Это было сложное расследование, потребовавшее тесного сотрудничества между девелоперами и полицейскими подразделениями по всей стране. Благодаря упорной работе и решимости всех участников нам удалось установить виновных и привлечь их к ответственности», — заявила сотрудница полиции Тилли Эндрюс, руководившая расследованием в рамках операции Linkage, направленной на борьбу с квартирными кражами.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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