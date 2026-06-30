В Кагульском районе спасли двух птенцов лебедя, похищенных из дикой природы.

В Кагульском районе пограничная полиция и карабинеры обнаружили в багажнике автомобиля двух живых птенцов лебедя, которых незаконно изъяли из естественной среды обитания.

Автомобиль с молдавскими номерами был остановлен на трассе Кагул — Слободзея-Оанча. В салоне находились двое мужчин 44 лет, передает rupor.md

При проверке документов выяснилось, что водитель не имел действующего водительского удостоверения. При осмотре багажника сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух лебедят и рыболовную сеть.

Мужчин оштрафовали за нарушение режима пограничной зоны на 600 леев. Дополнительно Инспекторат по охране окружающей среды Кагула назначил каждому штраф по 1 500 леев.

После оформления всех процедур птенцов выпустили обратно в дикую природу. Лебедь относится к видам, занесённым в Красную книгу Республики Молдова.