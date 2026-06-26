В семи сёлах Кагульского района ввели карантин из-за АЧС.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кагульского района ввела специальные карантинные и ветеринарно-санитарные меры после подтверждения очага африканской чумы свиней (АЧС) в коммуне Ларга Ноуэ.

Решение было принято после лабораторного подтверждения вируса у трёх трупов домашних свиней, обнаруженных на сельскохозяйственном участке за пределами коммуны Ларга Ноуэ. Согласно заключению лаборатории, меры введены для предотвращения распространения заболевания на территории Кагульского района, передает ziuadeazi.md

Согласно распоряжению, определены две зоны с особым режимом:

— Зона защиты: Ларга Ноуэ, Кукоара, Баурчи-Молдовень и Зырнешть;

— Зона наблюдения: Бадикул Молдовенеск, Дойна, Хулубоая и Андрушул де Жос.

Карантинные ограничения будут действовать в течение 30 дней, начиная с 26 июня 2026 года, с момента последнего подтверждённого случая заболевания. В этот период запрещаются перемещение свиней из непрофессиональных хозяйств, их убой и реализация, а также введение новых животных в хозяйства, расположенные в затронутых зонах.

Территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов Кагул/Тараклия/Кантемир проведёт учёт хозяйств и поголовья свиней, проверку соблюдения требований биобезопасности, клинический осмотр животных и отбор необходимых проб для выявления вируса. Кроме того, будут выявлены и зарегистрированы незарегистрированные животные, а владельцам, не соблюдающим ветеринарно-санитарные требования, будет предоставлен срок для устранения выявленных нарушений.

Органы местного публичного управления, Инспекторат полиции Кагула, Южное региональное управление Пограничной полиции, Инспекция по охране окружающей среды, Государственное предприятие «Silva Sud», Южное таможенное бюро и другие задействованные учреждения получили конкретные задачи по предотвращению распространения заболевания. Среди них — контроль перевозки свиней и свинины, мониторинг популяции диких кабанов, усиление проверок на рынках и государственной границе, а также организация мероприятий по уничтожению инфицированных животных и дезинфекции заражённых территорий.

В случае вынужденного убоя животных в рамках мер по ликвидации очага заболевания власти оформят необходимые документы для выплаты компенсаций владельцам в соответствии с действующим законодательством.