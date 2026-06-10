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noi.md logonoi
10 Июня 2026, 14:33
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В Ниспоренском районе спасли детёныша косули

Детёныш косули, найденный жителем села Вэрзэрешты Ниспоренского района, был спасен инспекторами по охране окружающей среды и возвращен в дикую природу.

В Ниспоренском районе спасли детёныша косули.
В Ниспоренском районе спасли детёныша косули.

По данным Инспектората по охране окружающей среды, животное забрали инспекторы из Ниспорен, которые оценили ситуацию и проверили состояние детёныша. После этого они предприняли все необходимые меры для его безопасного выпуска, передает noi.md

Оленёнок был возвращён в зону, благоприятную для его развития и удалённую от опасностей, связанных с деятельностью человека. 

Инспекторат по охране окружающей среды выразил благодарность гражданину, который проявил ответственность и гражданскую позицию, внеся свой вклад в защиту дикой фауны. 

В то же время власти напоминают, что диких животных, оказавшихся в сложной ситуации, не следует изымать из их естественной среды обитания без предварительной консультации с компетентными органами.

Источник
noi.md logonoi
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