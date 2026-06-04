theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
4 Июня 2026, 19:55
4 819
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пациентку, поступившую с весом всего 29 килограммов, спасли столичные врачи

Пациентка Каролина Б. была госпитализирована в Институт скорой медицинской помощи 4 марта в крайне тяжелом состоянии с синдромом выраженной кахексии и значительным мультисистемным поражением.

Пациентку, поступившую с весом всего 29 килограммов, спасли столичные врачи.
Пациентку, поступившую с весом всего 29 килограммов, спасли столичные врачи.

На момент поступления женщина весила всего 29 килограммов, у нее наблюдалась запущенная степень истощения, тяжелый дефицит питательных веществ и прогрессирующее ухудшение функционального состояния. Врачи незамедлительно начали комплексное лечение и установили постоянное наблюдение, передает noi.md

Ввиду тяжести клинического случая и необходимости длительной респираторной и нутритивной поддержки пациентке были установлены трахеостома и гастростома. На протяжении 43 дней госпитализации она получала медикаментозное лечение, интенсивную нутритивную поддержку, проходила непрерывный клинический и параклинический мониторинг, а также получала уход, адаптированный к ее состоянию. 

Данный случай потребовал масштабного мультидисциплинарного взаимодействия неврологов, анестезиологов, эндоскопических и торакальных хирургов, травматологов, гастроэнтеролога, терапевтов, медицинских сестер и реабилитационной бригады. 

По словам врачей, эффективная координация действий медицинской команды сыграла решающую роль в стабилизации состояния пациентки, предотвращении осложнений и достижении положительной динамики. 

В настоящее время масса тела пациентки достигла 47 килограммов, что подтверждает эффективность лечения и терапевтических мер, применявшихся во время ее нахождения в стационаре.

Пациентку, поступившую с весом всего 29 килограммов, спасли столичные врачи

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте