Пациентку, поступившую с весом всего 29 килограммов, спасли столичные врачи.

На момент поступления женщина весила всего 29 килограммов, у нее наблюдалась запущенная степень истощения, тяжелый дефицит питательных веществ и прогрессирующее ухудшение функционального состояния. Врачи незамедлительно начали комплексное лечение и установили постоянное наблюдение, передает noi.md

Ввиду тяжести клинического случая и необходимости длительной респираторной и нутритивной поддержки пациентке были установлены трахеостома и гастростома. На протяжении 43 дней госпитализации она получала медикаментозное лечение, интенсивную нутритивную поддержку, проходила непрерывный клинический и параклинический мониторинг, а также получала уход, адаптированный к ее состоянию.

Данный случай потребовал масштабного мультидисциплинарного взаимодействия неврологов, анестезиологов, эндоскопических и торакальных хирургов, травматологов, гастроэнтеролога, терапевтов, медицинских сестер и реабилитационной бригады.

По словам врачей, эффективная координация действий медицинской команды сыграла решающую роль в стабилизации состояния пациентки, предотвращении осложнений и достижении положительной динамики.

В настоящее время масса тела пациентки достигла 47 килограммов, что подтверждает эффективность лечения и терапевтических мер, применявшихся во время ее нахождения в стационаре.