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10 Июля 2026, 09:44
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В Кагульском районе 18-летний юноша погиб в ДТП на BMW

Смертельное ДТП произошло утром 10 июля, около 05:00, в селе Крихана Веке Кагульского района. В результате аварии погиб 18-летний молодой человек.

В Кагульском районе 18-летний юноша погиб в ДТП на BMW.
В Кагульском районе 18-летний юноша погиб в ДТП на BMW.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля BMW ехал из села Крихана Веке в сторону Кагула. По причинам, которые предстоит установить следствию, он потерял управление, съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в ограждение моста.

В результате столкновения водитель и двое из трех пассажиров были доставлены в Кагульскую районную больницу. Один из пассажиров, 18-летний юноша, вскоре после госпитализации скончался от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело и продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Кагульском районе 18-летний юноша погиб в ДТП на BMW

Источник
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