В Кагульском районе 18-летний юноша погиб в ДТП на BMW.

Смертельное ДТП произошло утром 10 июля, около 05:00, в селе Крихана Веке Кагульского района. В результате аварии погиб 18-летний молодой человек.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля BMW ехал из села Крихана Веке в сторону Кагула. По причинам, которые предстоит установить следствию, он потерял управление, съехал с проезжей части и на высокой скорости врезался в ограждение моста.

В результате столкновения водитель и двое из трех пассажиров были доставлены в Кагульскую районную больницу. Один из пассажиров, 18-летний юноша, вскоре после госпитализации скончался от полученных травм.

Полиция возбудила уголовное дело и продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.