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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 19:00
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В кабине фуры на границе с Молдовой обнаружили опасный для экологии груз

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза двух баллонов с фреоном из Молдовы в Германию.

В кабине фуры на границе с Молдовой обнаружили опасный для экологии груз.
В кабине фуры на границе с Молдовой обнаружили опасный для экологии груз.

Об этом сообщает Таможенная служба, уточняя, что незадекларированный груз общим весом более 27 килограммов обнаружили в кабине грузового автомобиля во время сканирования, передает rupor.md

Контрабанду перевозил 59-летний иностранный гражданин на грузовике Iveco Magirus. На КПП Костешты водитель заявил таможенникам, что не везет ничего, что требовалось бы декларировать. Однако при проверке машины с помощью рентген-аппарата инспекторы заметили в кабине подозрительные предметы.

Последующий физический досмотр подтвердил догадки сотрудников таможни. Из кабины изъяли два баллона с фреоном по 13,6 кг каждый. Перевозка этого вещества находится под жестким контролем, так как оно разрушает озоновый слой и наносит серьезный вред экологии.

На иностранца составили протокол, по которому ему грозит наказание за нарушение правил перевозки регулируемых веществ и за сокрытие товаров от таможенного контроля.

Источник
rupor.md logorupor
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