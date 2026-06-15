В Молдове таможенникам разрешат подработку в свободное время.

Согласно предложенным поправкам к Закону о Таможенной службе, жесткий запрет на дополнительный заработок будет пересмотрен. Сотрудники смогут подрабатывать, если такая деятельность не создает конфликт интересов и не нарушает принципы беспристрастности, пишет logos-pres.md

Кроме того, ограничения будут полностью сниматься на периоды, когда служебные отношения таможенника официально приостановлены — в это время сотрудник не выполняет свои обязанности, а значит, риски коррупции минимальны.

Эти изменения призваны привести правила для таможенников в соответствие с общим законом о госслужбе.

Закон проходит этап публичных обсуждений, после чего будет представлен на рассмотрение кабинета министров.