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logos.press.md logologos
15 Июня 2026, 08:29
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В Молдове таможенникам разрешат подработку в свободное время

Таможенникам разрешат заниматься оплачиваемой деятельностью в свободное время - правительство смягчает правила несовместимости должностей.

В Молдове таможенникам разрешат подработку в свободное время.
В Молдове таможенникам разрешат подработку в свободное время.

Согласно предложенным поправкам к Закону о Таможенной службе, жесткий запрет на дополнительный заработок будет пересмотрен. Сотрудники смогут подрабатывать, если такая деятельность не создает конфликт интересов и не нарушает принципы беспристрастности, пишет logos-pres.md

Кроме того, ограничения будут полностью сниматься на периоды, когда служебные отношения таможенника официально приостановлены — в это время сотрудник не выполняет свои обязанности, а значит, риски коррупции минимальны.

Эти изменения призваны привести правила для таможенников в соответствие с общим законом о госслужбе.

Закон проходит этап публичных обсуждений, после чего будет представлен на рассмотрение кабинета министров.

Источник
logos.press.md logologos
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