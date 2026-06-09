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realitatea.md logorealitatea
9 Июня 2026, 18:19
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В Тирасполе 12-летняя девочка утонула в реке

Трагедия произошла 9 июня в Тирасполе. Во время отдыха на пляже 12-летняя девочка утонула в реке.

В Тирасполе 12-летняя девочка утонула в реке.
В Тирасполе 12-летняя девочка утонула в реке.

По данным местных властей, школьница пришла на пляж вместе с подругой. Во время купания девочка внезапно начала тонуть. Она пыталась выплыть на поверхность и звала на помощь, передает realitatea.md

Очевидцами происшествия стали находившиеся поблизости подростки. Один из них попытался помочь, однако не смог добраться до ребёнка и побежал за спасателями и медиками.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб извлекли девочку из воды и немедленно начали реанимационные мероприятия. К спасению ребёнка также подключились врачи скорой помощи, однако, несмотря на все усилия, девочка скончалась.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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