В Италии задержали гражданина Молдовы, осужденного за банковское мошенничество на родине.

В итальянском городе Фрозиноне полиция задержала 43-летнего гражданина Молдовы по международному ордеру на арест. Мужчина должен отбыть в Молдове наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за финансовое мошенничество.

По имеющимся данным, в 2020 году мужчина вместе с подельниками пытался похитить крупную сумму со счета человека, выдавая себя за сотрудника банка, однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленников причинам. Впоследствии, 3 декабря 2025 года, Высшая судебная палата Молдовы заочно приговорила его к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения за финансовое мошенничество, передает rupor.md

После завершения необходимых юридических процедур задержанного поместили в тюрьму Фрозиноне, откуда он в дальнейшем будет экстрадирован на родину для отбытия назначенного судом срока.