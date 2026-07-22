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rupor.md logorupor
22 Июля 2026, 15:52
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В Италии вынесли окончательный приговор владельцу табачной лавки за убийство вора из Молдовы

Верховный суд поставил точку в деле владельца табачной лавки из итальянской коммуны Павоне-Канавезе, который во время ночной кражи в 2019 году застрелил 24-летнего гражданина Молдовы.

В Италии вынесли окончательный приговор владельцу табачной лавки за убийство вора из Молдовы.
В Италии вынесли окончательный приговор владельцу табачной лавки за убийство вора из Молдовы.

Как сообщает Secolo d’Italia, суд назначил стрелявшему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы условно с учетом смягчающих обстоятельств и выбранного ускоренного порядка рассмотрения дела, передает rupor.md

Инцидент произошел ночью 7 июня 2019 года, когда торговая точка уже подвергалась неоднократным взломам. Услышав сработавшую сигнализацию, владелец магазина проснулся на втором этаже здания и заметил трех людей в масках, которые грузили в фургон автомат для размена монет с тремя тысячами евро.

Мужчина взял легально хранившийся револьвер 357-го калибра, вышел на балкон и несколько раз выстрелил вниз. Одна из пуль попала в спину молодому гражданину Молдовы, который скончался на месте.

В ходе судебного разбирательства квалификацию преступления изменили с умышленного убийства на убийство по неосторожности, совершенное с превышением пределов необходимой обороны. В отличие от аналогичных громких дел в Италии, престарелый обвиняемый избежал реального тюремного заключения, однако вопрос о законности приговора и выплате компенсации семье погибшего продолжает вызывать широкие общественные споры.

Источник
rupor.md logorupor
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