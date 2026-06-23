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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 14:50
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В Италии группа молдаван подралась с албанцами: наш соотечественник в больнице

В итальянском городе Гранароло произошла массовая драка между группами молодых людей из Молдовы и Албании, во время которой один из участников открыл стрельбу в воздух.

В Италии группа молдаван подралась с албанцами: наш соотечественник в больнице.
В Италии группа молдаван подралась с албанцами: наш соотечественник в больнице.

В результате столкновения пострадал 24-летний молдаванин, получивший ранение осколком разбитой бутылки, сообщает местное издание Il Resto del Carlino, сообщает rupor.md

Конфликт между двумя компаниями примерно из двадцати человек начался около 23:00 в парке. По словам местных жителей, которые вызвали экстренные службы, сначала молодые люди громко спорили и нецензурно ругались. Вскоре словесная перепалка переросла в вооруженное столкновение: участники использовали принесенные с собой палки и разбитые стеклянные бутылки. Драка прекратилась после того, как один из парней достал пистолет (предположительно, стартовый) и сделал предупредительный выстрел в воздух.

Когда на место происшествия по вызову приехали многочисленные патрули карабинеров, участники конфликта уже успели разбежаться. В парке сотрудники полиции обнаружили только раненого 24-летнего гражданина Молдовы. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу Бентивольо. После оказания необходимой помощи врачи выписали его на амбулаторное лечение, которое займет около десяти дней.

В настоящее время карабинеры ведут расследование, чтобы установить личности всех скрывшихся участников массовой драки.

Источник
rupor.md logorupor
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