Сиделка из Молдовы продала квартиру в Италии и перевела все деньги мошенникам.

Гражданка Молдовы, проживающая в Италии, лишилась квартиры в городе Мантова после того, как её убедили продать жильё и вложить все вырученные средства в сомнительный финансовый проект, который обещал баснословную прибыль.

46-летняя женщина из Молдовы, которая на протяжении долгих лет живет в итальянском городе Мантова и работает сиделкой в Риме, стала жертвой мошенников, в результате чего лишилась единственной квартиры. Всё началось с того, что женщина наткнулась в Интернете на рекламу быстрого и лёгкого обогащения, пишет unimedia.info со ссылкой на rotalianul.com

«Я увидела видео на YouTube. Там говорилось, что любой человек может стать богатым. Я оставила свой номер телефона и адрес электронной почты. Вскоре мне позвонили. Убеждали, что всё абсолютно безопасно и что они кардинально изменят мою жизнь», — рассказала Татьяна в интервью изданию Gazzetta di Mantova.

По словам женщины, она вышла на связь с неким менеджером, который, как она описывает, представился белорусом. Всё общение происходило дистанционно — по телефону, через WhatsApp и Telegram. Разговоры неизменно строились вокруг инвестиций, акций и гарантированных сверхприбылей.

«Он говорил мне, что это будет очень выгодное вложение. На эти деньги я могла бы купить дом побольше и красивее, тоже в Мантове. Он рассказывал о канадских акциях и убеждал, что я смогу выйти на 200 тысяч долларов», — добавила женщина.

В тот период Татьяна оказалась в крайне уязвимом положении. Она рассказала, что за год до этого у неё украли кошелёк с документами и видом на жительство. Без этих документов она не могла продлить пособие по социальной инклюзии, которое, по её словам, ей полагалось из-за инвалидности, полученной в результате избиений бывшего партнёра.

«У меня были серьёзные проблемы со здоровьем. Доходов не было, только небольшие сбережения. Поэтому я и решилась продать квартиру», — объяснила она.

Жильё было продано, а все вырученные средства переведены по указанию предполагаемого финансового консультанта. Деньги отправлялись через банковские переводы, а также через системы денежных переводов Ria Money Transfer и Western Union. Общая сумма, по словам женщины, составила около 60 тысяч евро.

«После того как я перевела деньги, он просто исчез», — сказала Татьяна.

Пострадавшая подала заявление в полицию. Правоохранители ищут мошенников и пытаются отследить похищенные средства.