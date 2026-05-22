В Молдове требуют проверить учителей после самоубийства школьницы: "Некоторые ненавидят детей"
Сегодня в Кишинёве хоронят 15-летнюю девочку, которая выпала с 10-го этажа. После этой трагедии Министерство образования и МВД призвали провести проверку лицея, где она училась.
Житель дома, откуда выпала школьница, Артём Голобородько, рассказал, что лично общался с братом погибшей. В своём посте в Facebook он заявил, что классный руководитель девушки из лицея "Василе Василаке" систематически позволяла себе оскорбления и унижения учеников.
«Классный руководитель могла вызвать к доске и перед всем классом очень долго, не выбирая слов, отчитывать, обзывать и унижать. Это происходило не один день и не только с этим ребёнком, а на протяжении многих лет», — написал он.
Автор поста также обратил внимание на бездействие администрации учебного заведения: «Куда смотрели учителя, руководящий состав лицея и директор школы?»
Голобородько, который сам является отцом девятиклассника, призвал Министерство образования и Министерство внутренних дел провести комплексную проверку.
«Надо провести комплексную проверку и данного лицея, и данного преподавателя. Всё досконально выяснить и публично предоставить. Если это действительно действия учителя — уволить по статье, и дальше органы полиции будут разбираться», — подчеркнул он.
Мужчина также сообщил, что за последние дни десятки родителей рассказали ему о случаях травли их детей в школах.
«Последние дни показали, что у нас работает большое количество людей в школах, которые не любят детей, зачастую ненавидят. Чтобы не было больше трагедий, надо провести проверку и выяснить, кто действительно достоин быть учителем, а кто нет», — резюмировал Голобородько.
Он также рассказал о странном обстоятельстве: в момент трагедии на крыше находилась другая девочка вместе со своей мамой. Они пробыли там более часа, но так и не позвали маму школьницы и не предприняли никаких других действий.
На момент публикации официальных комментариев от Министерства образования и администрации лицея не поступало.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 18 мая на бульваре Штефана чел Маре. Девочка, учившаяся в 9-м классе, погибла после падения с 10-го этажа. Мама подруги погибшей рассказала, что она неоднократно подвергалась буллингу в школе.