В Молдове требуют проверить учителей после самоубийства школьницы: "Некоторые ненавидят детей".

Житель дома, откуда выпала школьница, Артём Голобородько, рассказал, что лично общался с братом погибшей. В своём посте в Facebook он заявил, что классный руководитель девушки из лицея "Василе Василаке" систематически позволяла себе оскорбления и унижения учеников.

«Классный руководитель могла вызвать к доске и перед всем классом очень долго, не выбирая слов, отчитывать, обзывать и унижать. Это происходило не один день и не только с этим ребёнком, а на протяжении многих лет», — написал он.

Автор поста также обратил внимание на бездействие администрации учебного заведения: «Куда смотрели учителя, руководящий состав лицея и директор школы?»

Голобородько, который сам является отцом девятиклассника, призвал Министерство образования и Министерство внутренних дел провести комплексную проверку.

«Надо провести комплексную проверку и данного лицея, и данного преподавателя. Всё досконально выяснить и публично предоставить. Если это действительно действия учителя — уволить по статье, и дальше органы полиции будут разбираться», — подчеркнул он.

Мужчина также сообщил, что за последние дни десятки родителей рассказали ему о случаях травли их детей в школах.

«Последние дни показали, что у нас работает большое количество людей в школах, которые не любят детей, зачастую ненавидят. Чтобы не было больше трагедий, надо провести проверку и выяснить, кто действительно достоин быть учителем, а кто нет», — резюмировал Голобородько.

Он также рассказал о странном обстоятельстве: в момент трагедии на крыше находилась другая девочка вместе со своей мамой. Они пробыли там более часа, но так и не позвали маму школьницы и не предприняли никаких других действий.

На момент публикации официальных комментариев от Министерства образования и администрации лицея не поступало.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 18 мая на бульваре Штефана чел Маре. Девочка, учившаяся в 9-м классе, погибла после падения с 10-го этажа. Мама подруги погибшей рассказала, что она неоднократно подвергалась буллингу в школе.