20 Мая 2026, 11:15
Несовершеннолетнюю девочку из Купчинь нашли
Полиция сообщает, что девочка найдена в городе Купчинь и ей ничего не угрожает.
Об этом также сообщил мэр Купчинь. Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках, передает noi.md
В течение всего вечера и прошлой ночи полиция Единец участвовала в поисковой операции 16-летней несовершеннолетней из города Купчинь,
В связи с этим полиция просила помощи граждан в поисках подростка, которая вчера утром, около 07:30, вышла из дома, направляясь в учебное заведение в Единцы, но не пришла на занятия и не вернулась домой.