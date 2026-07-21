В Италии полицейские спасли гражданина Молдовы, который пытался покончить с собой.

Правоохранители в итальянском городе Чезене в последний момент предотвратили суицид гражданина Молдовы. Мужчина показал петлю из веревки во время видеозвонка знакомому, который и вызвал полицию.

Тревогу поднял друг пострадавшего, который позвонил по номеру 112 после видеосвязи, где собеседник продемонстрировал намерение свести счеты с жизнью. Дозвониться обратно не удалось, поэтому на место срочно направили патруль полиции и скорую помощь, пишет rupor.md

Прибыв по адресу, полицейские перелезли через забор и бросились в гараж, где обнаружили мужчину с привязанной к потолку веревкой. Стражи порядка успели остановить его, однако спасенный оставался в плохом психическом состоянии. Успокоить его удалось только после того, как на место происшествия приехала жена.

Гражданина Молдовы доставили в больницу Буфалини для медицинского осмотра, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.