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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 14:45
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В Италии полицейские спасли гражданина Молдовы, который пытался покончить с собой

Правоохранители в итальянском городе Чезене в последний момент предотвратили суицид гражданина Молдовы. Мужчина показал петлю из веревки во время видеозвонка знакомому, который и вызвал полицию.

В Италии полицейские спасли гражданина Молдовы, который пытался покончить с собой.
В Италии полицейские спасли гражданина Молдовы, который пытался покончить с собой.

Тревогу поднял друг пострадавшего, который позвонил по номеру 112 после видеосвязи, где собеседник продемонстрировал намерение свести счеты с жизнью. Дозвониться обратно не удалось, поэтому на место срочно направили патруль полиции и скорую помощь, пишет rupor.md

Прибыв по адресу, полицейские перелезли через забор и бросились в гараж, где обнаружили мужчину с привязанной к потолку веревкой. Стражи порядка успели остановить его, однако спасенный оставался в плохом психическом состоянии. Успокоить его удалось только после того, как на место происшествия приехала жена.

Гражданина Молдовы доставили в больницу Буфалини для медицинского осмотра, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Источник
rupor.md logorupor
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