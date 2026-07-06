theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 12:02
8 841
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Италии гражданин Молдовы пытался сжечь заживо свою сожительницу

В итальянском городе Иврея правоохранители задержали 47-летнего гражданина Молдовы по обвинению в покушении на убийство. Мужчина облил свою сожительницу дизельным топливом во время ссоры и пытался ее поджечь.

В Италии гражданин Молдовы пытался сжечь заживо свою сожительницу.
В Италии гражданин Молдовы пытался сжечь заживо свою сожительницу.

Инцидент произошел в провинции Турин в ходе очередного бурного семейного конфликта. Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и полностью потерял контроль над собой. Он взял канистру с соляркой, облил женщину и достал зажигалку, угрожая сжечь ее заживо, пишет rupor.md

Трагедию предотвратил друг пары, который в этот момент находился у них в гостях. Гость бросился между сожителями, завязал драку с нападавшим и перехватил его руку за мгновение до того, как тот успел чиркнуть колесиком зажигалки. Пока свидетель удерживал агрессора, пострадавшая смогла вызвать экстренные службы. Прибывшие через несколько минут карабинеры окончательно обезвредили мужчину и изъяли зажигалку.

Итальянские правоохранители арестовали гражданина Молдовы на месте преступления и доставили в участок. По распоряжению прокуратуры Ивреи задержанного перевели в местную тюрьму. Сейчас прокуроры устанавливают все детали происшествия.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте