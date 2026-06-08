В Италии обнаружили подпольную табачную фабрику: задержан гражданин Молдовы.

Как сообщает Финансовая гвардия Италии, в ходе ночного рейда были арестованы семь человек, занимавшихся демонтажем оборудования для его перевозки, и одним из задержанных оказался гражданин Молдовы, пишет rupor.md

Спецоперация прошла после длительного наблюдения за подозрительной активностью на территории промышленного склада площадью 9 тысяч квадратных метров. Сначала гвардейцы остановили фуру, выехавшую с территории объекта на восток. Внутри кузова находились элементы станков со следами табака, фильтров и бумаги. За рулем машины находился гражданин Молдовы, его сразу взяли под стражу.

На самой фабрике оперативники застали процесс срочного демонтажа двух производственных линий, которые планировали перевезти в другое место. Там же силовики арестовали еще шестерых граждан Украины — технических специалистов, собиравших и обслуживавших станки.

По данным правоохранительных органов, это нелегальное предприятие было одним из крупнейших в истории Италии. Мощность оборудования позволяла выпускать от 2 до 5 миллионов сигарет в день. На складе силовики также обнаружили около 40 коек, предназначенных для проживания рабочих, и 25 миллионов пачек с поддельными логотипами известных брендов. Все оборудование, готовая продукция и сырье арестованы.