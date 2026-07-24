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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 11:22
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Гражданина Молдовы в России приговорили к 13 годам колонии за шпионаж

Решение оставил в силе Первый апелляционный суд Москвы, сообщает российское издание Mediazona.

Гражданина Молдовы в России приговорили к 13 годам колонии за шпионаж.
Гражданина Молдовы в России приговорили к 13 годам колонии за шпионаж.

Гражданин Республики Молдова был приговорен в России к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима после того, как суд признал его виновным в шпионаже. Об этом сообщает российское издание Mediazona, передает rupor.md

Речь идет о 26-летнем Евгении Чижене. Приговор был вынесен Московским судом в феврале, а под стражей он находится с 28 ноября 2024 года.

Российские власти не раскрыли подробности обвинений, предъявленных гражданину Молдовы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

После решения апелляционной инстанции Евгений Чижен и его адвокаты не сделали публичных заявлений.

Источник
rupor.md logorupor
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