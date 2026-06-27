Гражданина Молдовы подозревают в участии в схеме незаконной миграции украинцев.

59-летнего гражданина РМ подозревают в участии в схеме незаконной миграции граждан Украины. По данным Пограничной полиции, ранее его задержали на территории Украины, когда он перевозил семерых украинцев, спрятанных в грузовике.

По версии следствия, мужчина входил в организованную преступную группу и выполнял роль перевозчика. Он должен был помочь гражданам Украины незаконно добраться до границы и обойти ограничения, введенные в связи с мобилизацией и войной в Украине, передает rupor.md

После этого мужчина, как утверждают правоохранители, незаконно пересек молдавско-украинскую границу, чтобы избежать уголовной ответственности в Украине.

Позже его нашли на территории Молдовы. Пограничная полиция сообщает, что его действия задокументировали в рамках уголовного дела.

Следствие устанавливает все обстоятельства дела и других возможных участников организованной группы.