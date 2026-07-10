В Италии на строительной площадке погиб 48-летний рабочий из Молдовы.

Уроженец Молдовы получил смертельные травмы в результате удара строительным оборудованием во время проведения работ в провинции Флоренция. Мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и инспекторы по охране труда, которые выясняют точные причины трагедии и проверяют соблюдение правил техники безопасности, пишет rupor.md

Несчастный случай произошел в четверг, 9 июля, утром в коммуне Сесто-Фьорентино. Погибший рабочий проживал в итальянской провинции Падуя, в коммуне Сан-Мартино-ди-Лупари. На строительный объект во Флоренции он приехал в составе рабочей бригады из Тревизо.

Сразу после инцидента на стройплощадку вызвали экстренные службы. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь на месте и экстренно повезли его в госпиталь, однако из-за тяжести полученных ранений мужчина умер в пути. У 48-летнего погибшего остались жена и двое детей.