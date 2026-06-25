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unimedia.info logounimedia
25 Июня 2026, 09:35
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В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии

В центре Рима, на оживлённой улице, автомобиль такси, сорвавшись с ручника, проехал около 50 метров без водителя и сбил 53-летнюю гражданку Молдовы. Женщина госпитализирована в критическом состоянии.

В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии.
В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл утром в среду, 24 июня, около 08:30. Такси было припарковано неподалёку от банка, между площадью Барберини и улицей Виа Систина. По предварительным данным, такси сорвалось с места из-за того, что водитель не затянул ручник, пишет unimedia.info со ссылкой на rotalianul.com

Такси проехало около 50 метров по улице Виа дель Тритоне. На этом участке автомобиль успел набрать скорость и на перекрёстке с улицей Виа Систина сбил женщину, находившуюся на тротуаре. От удара пострадавшую отбросило на витрину магазина.

53-летняя уроженка Молдовы получила множественные травмы нижней части тела, в особенности правой ноги.

Прибывшие на место медики скорой помощи оказали ей первую помощь и срочно доставили в клинику Умберто I в критическим состоянием.

Полиция Рима проводит расследование, чтобы установить точную причину происшествия — была ли у такси неисправность или водитель не затянул ручник.

В результате инцидента, несмотря на хаотичное движение автомобиля по центру города, никто больше не пострадал.

В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии

В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии

В Италии такси без водителя сбило гражданку Молдовы: она в тяжёлом состоянии

Источник
unimedia.info logounimedia
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