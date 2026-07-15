В Молдове могут отменить выплаты при несчастном случае на производстве.

Единовременные пособия, выплачиваемые сегодня работнику при несчастном случае, могут быть отменены. С таким предложением выступило Министерство экономического развития и цифровизации.

Напомним, сейчас Закон об охране здоровья и безопасности труда регулирует порядок расчета и выплаты единовременного пособия в случае утраты работником трудоспособности из-за профессионального заболевания либо смерти вследствие несчастного случая на производстве, пишет logos-pres.md

Эта инициатива включена в проект пакета изменений в законодательство, нацеленное на устранение чрезмерного регулирования в частном секторе и оптимизации списка разрешительных документов.

Предложение обусловлено гармонизацией законодательства с европейским. В частности, инициатива переносит в национальное законодательство положения Рамочной директивы ЕС о введении мер, направленных на улучшение безопасности и охраны здоровья работников на рабочем месте. Директива не предусматривает выплату соответствующей компенсации.

Авторы проекта считают неправильным подход, когда из-за действий одного или нескольких работников финансовые последствия несет предприятие, и в конечном итоге страдают его работники, которые не имеют отношения к происшествию. И подчеркивают, что основополагающим принципом системы охраны здоровья и безопасности труда является предотвращение профессиональных рисков, а не их компенсация.