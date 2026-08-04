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unimedia.info logounimedia
4 Августа 2026, 13:10
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В Италии на работе скончался 58-летний водитель из Молдовы

58-летний водитель грузовика скончался после того, как ему стало плохо во время работы на нефтехимическом комплексе в Италии.

В Италии на работе скончался 58-летний водитель из Молдовы.
В Италии на работе скончался 58-летний водитель из Молдовы.

По имеющейся информации, трагедия произошла днем 31 июля на территории нефтехимического комплекса, где мужчина находился во время рабочей смены. По пока неустановленным причинам ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание и упал, сообщает unimedia.info

На место происшествия прибыли бригада скорой помощи и медицинский автомобиль итальянской службы экстренной помощи. Медики сразу приступили к реанимации, однако она не дала результата, и смерть мужчины была констатирована на месте.

Итальянские правоохранительные органы начали расследование для выяснения точных обстоятельств трагедии. Тело погибшего доставили в Институт судебной медицины, а судья должен принять решение о необходимости проведения дополнительных судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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