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bani.md logobani
27 Июля 2026, 07:54
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Переводы молдаван из-за рубежа выросли более чем на 25% за год

Согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ), в июне 2026 года чистые денежные переводы достигли $181,3 млн — на $39,35 млн больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда этот показатель составлял $141,95 млн.

Переводы молдаван из-за рубежа выросли более чем на 25% за год.
Переводы молдаван из-за рубежа выросли более чем на 25% за год.

Годовой рост составил около 27,7%. По сравнению с маем 2026 года, когда было переведено $170,66 млн, объем переводов увеличился на $10,64 млн, или на 6,2%, пишет bani.md

По данным НБМ, валовой объем переводов составил $183,05 млн, а через системы денежных переводов (СДП) было осуществлено валовых переводов на $90,86 млн.

Валютная структура переводов по-прежнему остается преимущественно европейской. На евро пришлось 79% от общей суммы, отправленной через системы денежных переводов, на доллар США — 11%, а на молдавский лей — 10,2%. Переводы в российских рублях отсутствовали.

Динамика первой половины года также свидетельствует о росте объема денежных переводов. В январе–июне 2026 года молдавская диаспора перевела на родину в общей сложности $966,11 млн против $771,04 млн за аналогичный период 2025 года. Таким образом, объем переводов увеличился на $195,07 млн, или на 25,3%.

Согласно статистическим данным, около миллиона граждан Молдовы работают за рубежом, а ежедневно из страны уезжают около 80 человек.

Источник
bani.md logobani
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