В 2025 году диаспора отправила домой около 1,5 млрд евро.

Около 870 тысяч граждан Молдовы, которые проживают и легально работают за пределами страны, теперь могут претендовать на пенсии и другие социальные права, приобретённые за счёт взносов, уплачиваемых в государствах их пребывания. За последние пять лет Республика Молдова подписала социальные соглашения с несколькими странами, что позволило более чем в четыре раза увеличить число граждан, чьи социальные права соблюдаются, пишет moldova1.md

Депутат Адриан Бэлуцел, вице-председатель Комиссии по внешней политике, выступая в связи с принятием парламентом социального соглашения со Словакией, отметил, что ещё пять лет назад количество граждан из диаспоры, которые пользуются социальными выплатами, составляло около 200 тысяч молдаван. На сегодняшний день этот показатель достиг 870 тысяч.

По словам парламентария, диаспора остаётся «ключевым оплотом», поддерживающим национальную экономику. Только в 2025 году молдаване, работающие за рубежом, перевели своим родственникам, оставшимся в стране, около 1,5 миллиарда евро. Эти средства помогают семьям растить детей, строить жильё и открывать собственное дело.

«Сегодня, спустя годы, мы все знаем и гордимся этими 1,2 миллиона наших соотечественников в диаспоре. Мы гордимся тем, что они показали всему миру: молдаване — трудолюбивые и честные люди. Мы гордимся тем, что они инвестируют в родные места, поддерживая проекты в своих сёлах и общинах. Только благодаря Бюро по связям с диаспорой и программе DAR было реализовано 230 местных проектов», — подчеркнул депутат.

По словам Адриана Бэлуцела, подписание новых социальных соглашений было и остаётся приоритетным направлением дипломатии Республики Молдова. Министерство труда и социальной защиты завершает последние процедуры для ратификации социальных соглашений с Францией, Швейцарией, Канадой и Украиной. Конечная цель заключается в том, чтобы все 1,2 миллиона молдаван, находящихся за рубежом, пользовались этими социальными гарантиями.

«Перед всеми этими людьми у нас есть моральное обязательство: где бы они ни находились, они должны знать, что Республика Молдова готова прийти им на помощь. И где бы и сколько бы они ни работали, они должны быть уверены, что смогут вернуться домой, а их социальные выплаты и накопленные взносы будут учтены», — добавил Адриан Бэлуцел.

Генеральный секретарь Министерства труда и социальной защиты Думитру Пыслару в ходе парламентского заседания пояснил, что соглашение со Словакией, как и другие социальные договоры, предусматривает суммирование периодов трудовой деятельности в тех случаях, когда минимальный страховой стаж не может быть набран на территории одного государства. При этом каждое государство будет выплачивать гражданину пенсию и другие социальные пособия пропорционально уплаченным в его бюджет взносам.

«Речь идёт о назначении пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и других видов социальных выплат. В настоящее время Республика Молдова заключила 23 соглашения в области социального обеспечения. Большинство из них подписаны с государствами — членами Европейского союза, 18 из них уже применяются при назначении социальных выплат. Среди последних таких стран я могу назвать Италию, Испанию и Грецию. Эти соглашения оказывают прямое и положительное влияние на качество жизни наших граждан, находящихся за рубежом», — отметил генеральный секретарь министерства.

Соглашение со Словакией было принято парламентом в двух чтениях при поддержке 83 депутатов. В ближайшее время последует ратификация соглашений с Канадой и Украиной, которые были одобрены правительством на заседании 27 мая.