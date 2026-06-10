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unimedia.info logounimedia
10 Июня 2026, 14:10
3 828
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На Чеканах молодого человека избили на глазах у прохожих

Инцидент произошел вечером 9 июня на бульваре Мирчи чел Бэтрын. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

На Чеканах молодого человека избили на глазах у прохожих.
На Чеканах молодого человека избили на глазах у прохожих.

Кадры, снятые очевидцами, показывают, как потерпевшему наносят многочисленные удары руками и ногами, в то время как находившиеся рядом люди не вмешиваются, сообщает unimedia.info

Полиция подтвердила факт происшествия и сообщила, что личности участников уже установлены.

На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта и понадобилась ли кому-либо медицинская помощь.

Источник
unimedia.info logounimedia
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