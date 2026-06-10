10 Июня 2026, 14:10
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На Чеканах молодого человека избили на глазах у прохожих
Инцидент произошел вечером 9 июня на бульваре Мирчи чел Бэтрын. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.
Кадры, снятые очевидцами, показывают, как потерпевшему наносят многочисленные удары руками и ногами, в то время как находившиеся рядом люди не вмешиваются, сообщает unimedia.info
Полиция подтвердила факт происшествия и сообщила, что личности участников уже установлены.
На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта и понадобилась ли кому-либо медицинская помощь.