На Чеканах молодого человека избили на глазах у прохожих.

Кадры, снятые очевидцами, показывают, как потерпевшему наносят многочисленные удары руками и ногами, в то время как находившиеся рядом люди не вмешиваются, сообщает unimedia.info

Полиция подтвердила факт происшествия и сообщила, что личности участников уже установлены.

На данный момент неизвестно, что стало причиной конфликта и понадобилась ли кому-либо медицинская помощь.