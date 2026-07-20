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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 13:50
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В Италии гражданин Молдовы был задержан после драки с тунисцем

В итальянском городе Брешиа произошла драка между гражданином Молдовы и гражданином Туниса, в результате которой последний был госпитализирован.

В Италии гражданин Молдовы был задержан после драки с тунисцем.
В Италии гражданин Молдовы был задержан после драки с тунисцем.

Инцидент случился вечером 19 июля у кафе-мороженого. По данным издания, около 22:30 между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой 41-летний тунисец получил легкие травмы и был доставлен в больницу Сант-Анна, пишет rupor.md

Прибывшим на вызов полицейским было сложно успокоить 40-летнего гражданина Молдовы: он продолжал сопротивляться даже после того, как его повалили на землю и пытались обездвижить. В итоге его задержали и доставили в отделение.

Сейчас полиция изучает детали происшествия, чтобы установить точные причины конфликта и определить меру ответственности каждого из его участников.

Источник
rupor.md logorupor
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