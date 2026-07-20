В Италии гражданин Молдовы был задержан после драки с тунисцем.

В итальянском городе Брешиа произошла драка между гражданином Молдовы и гражданином Туниса, в результате которой последний был госпитализирован.

Инцидент случился вечером 19 июля у кафе-мороженого. По данным издания, около 22:30 между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой 41-летний тунисец получил легкие травмы и был доставлен в больницу Сант-Анна, пишет rupor.md

Прибывшим на вызов полицейским было сложно успокоить 40-летнего гражданина Молдовы: он продолжал сопротивляться даже после того, как его повалили на землю и пытались обездвижить. В итоге его задержали и доставили в отделение.

Сейчас полиция изучает детали происшествия, чтобы установить точные причины конфликта и определить меру ответственности каждого из его участников.