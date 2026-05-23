В Италии возобновили дело против сиделки из Молдовы: ее подозревают в убийстве фермера.

Главная подозреваемая по этому делу — 50-летняя гражданка Молдовы, которая работала у него сиделкой, сообщает местная пресса, передает rupor.md

История началась еще в 2020 году, когда мужчину нашли мертвым в его постели. Сначала следователи решили, что это была естественная смерть, но родственники фермера не поверили и добились пересмотра дела. Теперь женщине официально предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Главной уликой могут стать следы под ногтями погибшего. Суд распорядился проверить, остался ли там генетический материал сиделки. Если ДНК совпадет, это докажет, что пенсионер пытался защититься от нападения. На теле мужчины уже нашли травмы, которые могут указывать на удушение, хотя предыдущие медицинские заключения были противоречивыми.

Сама подозреваемая сейчас находится в Италии, но на связь со следствием и даже со своим адвокатом не выходит. Результаты новой генетической экспертизы станут решающими в этом деле.