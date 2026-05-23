theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 21:30
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Италии возобновили дело против сиделки из Молдовы: ее подозревают в убийстве фермера

Итальянские правоохранители назначили новую экспертизу ДНК, чтобы выяснить обстоятельства смерти 77-летнего фермера.

В Италии возобновили дело против сиделки из Молдовы: ее подозревают в убийстве фермера.
В Италии возобновили дело против сиделки из Молдовы: ее подозревают в убийстве фермера.

Главная подозреваемая по этому делу — 50-летняя гражданка Молдовы, которая работала у него сиделкой, сообщает местная пресса, передает rupor.md

История началась еще в 2020 году, когда мужчину нашли мертвым в его постели. Сначала следователи решили, что это была естественная смерть, но родственники фермера не поверили и добились пересмотра дела. Теперь женщине официально предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Главной уликой могут стать следы под ногтями погибшего. Суд распорядился проверить, остался ли там генетический материал сиделки. Если ДНК совпадет, это докажет, что пенсионер пытался защититься от нападения. На теле мужчины уже нашли травмы, которые могут указывать на удушение, хотя предыдущие медицинские заключения были противоречивыми.

Сама подозреваемая сейчас находится в Италии, но на связь со следствием и даже со своим адвокатом не выходит. Результаты новой генетической экспертизы станут решающими в этом деле.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте