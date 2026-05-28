rupor.md
28 Мая 2026, 12:43
Молдавскую контрабанду под видом посылок в Италию нашли на границе с Румынией

Молдавские таможенники и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам раскрыли схему контрабанды. Нарушители пытались вывезти в ЕС, в основном в Италию, более 180 тысяч сигарет и свыше 200 литров алкоголя.

Поймать контрабандистов помогли румынские коллеги. На румынской стороне, возле таможенного поста Оанча, они остановили автобус Mercedes, который до этого выехал из Молдовы через КПП Кагул–Оанча. По документам водители везли обычные посылки от диаспоры. Никаких сигарет или спиртного в декларации указано не было, пишет rupor.md

Однако румынские таможенники заглянули в багажное отделение и нашли среди чужих сумок и коробок спрятанные 186 400 сигарет разных марок и почти 230 литров алкоголя. Естественно, всё это везли без уплаты налогов.

После этого молдавские правоохранители вычислили участников этой схемы. Во время обысков у них дома и в офисах забрали мобильные телефоны, партию других товаров без документов (их стоимость еще подсчитывают), а также арестовали сам автобус, на котором везли контрабанду.

Сейчас по делу проходят шесть человек в возрасте от 32 до 45 лет. На время следствия их оставили на свободе. Правоохранители продолжают выяснять, кто еще входил в эту группировку.

Источник
