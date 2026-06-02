2 Июня 2026, 14:16
В Латвии гражданин Молдовы, перевозивший мигрантов, врезался в дерево и сбежал в лес

Четверо граждан Молдовы стали фигурантами уголовных дел в Латвии после того, как местные пограничники пресекли несколько попыток перевозки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.

Самый резонансный инцидент произошел в Андрупенской волости, где молдаванин за рулем автомобиля Chrysler проигнорировал требования остановиться, устроил погоню, не справился с управлением и врезался в дерево. После столкновения водитель и находившиеся в салоне пять нелегалов из Белоруссии попытались скрыться пешком, однако в ходе поисковой операции с привлечением кинологов все они были задержаны, пишет rupor.md

В этот же день в Резекненском крае полиция остановила автомобили Toyota и Honda, которыми управляли еще двое граждан Молдовы, выступавших пособниками перевозчика. Четвертого соотечественника латвийские правоохранители задержали в воскресенье в Вецсалиенской волости — в его машине Toyota находились шесть нелегальных мигрантов азиатского происхождения.

Помимо административных протоколов за неподчинение полиции и отсутствие обязательных анкет безопасности, против четырех граждан Молдовы возбуждены уголовные дела за организацию незаконного перемещения лиц через границу. Задержанные мигранты также помещены под стражу.

Латвийские власти отмечают, что организаторы каналов нелегальной миграции из Беларуси все чаще нанимают водителей из третьих стран для дальнейшей транспортировки людей вглубь Евросоюза.

