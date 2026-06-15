Гражданина Молдовы выдворили из Украины за нарушение миграционных правил.

Как сообщили в Миграционной службе Кировоградской и Черкасской областей, 43-летний мужчина имел паспорта гражданина Республики Молдова и Румынии, пишет mybusiness.md со ссылкой на sud.ua

В 2021 году он сменил имя, а молдавский паспорт был оформлен уже с новыми персональными данными. Это позволяло ему длительное время пользоваться двумя разными документами: въезжать в Украину по одному паспорту, находиться в пределах разрешенного безвизовым режимом срока, выезжать на несколько дней, а затем возвращаться уже по другому.

Во время проверок сотрудники миграционной службы установили, что оба документа принадлежат одному и тому же лицу. Таким образом мужчина фактически уклонялся от соблюдения правила пребывания «90 дней в течение 180».

За превышение разрешенного срока пребывания мужчину привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 3 400 гривен (около 1300 леев).