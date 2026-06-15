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mybusiness.md logomybusiness
15 Июня 2026, 13:48
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Гражданина Молдовы выдворили из Украины за нарушение миграционных правил

Из Украины принудительно выдворили гражданина Молдовы, который пытался использовать два паспорта для обхода установленных сроков пребывания.

Гражданина Молдовы выдворили из Украины за нарушение миграционных правил.
Гражданина Молдовы выдворили из Украины за нарушение миграционных правил.

Как сообщили в Миграционной службе Кировоградской и Черкасской областей, 43-летний мужчина имел паспорта гражданина Республики Молдова и Румынии, пишет mybusiness.md со ссылкой на sud.ua

В 2021 году он сменил имя, а молдавский паспорт был оформлен уже с новыми персональными данными. Это позволяло ему длительное время пользоваться двумя разными документами: въезжать в Украину по одному паспорту, находиться в пределах разрешенного безвизовым режимом срока, выезжать на несколько дней, а затем возвращаться уже по другому.

Во время проверок сотрудники миграционной службы установили, что оба документа принадлежат одному и тому же лицу. Таким образом мужчина фактически уклонялся от соблюдения правила пребывания «90 дней в течение 180».

За превышение разрешенного срока пребывания мужчину привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 3 400 гривен (около 1300 леев).

Источник
mybusiness.md logomybusiness
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