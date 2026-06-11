11 Июня 2026, 14:33
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В Яловенском районе произошло ДТП: 15-летняя девушка оказалась заблокированной в авто
Сегодня днем, 11 июня, на трассе М1 между селами Суручены и Ниморены Яловенского района произошла авария с участием автомобилей Mercedes и Toyota. В результате 15-летняя девушка оказалась заблокированной в машине.
Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает rupor.md
Звонок в службу 112 поступил в 12:44, после чего на место происшествия экстренно выехал спасательный отряд. Пожарным пришлось применить специальные инструменты, чтобы оперативно разрезать металл и достать несовершеннолетнюю пассажирку Mercedes из разбитого салона.
Пострадавшую эвакуировали в сознании и передали медикам в стабильном состоянии, но с тяжелыми травмами. Всего в двух автомобилях находились пять человек, из которых еще троим потребовалась медицинская помощь из-за полученных травм.
Точные причины и обстоятельства столкновения сейчас устанавливают правоохранительные органы.