В Яловенском районе произошло ДТП: 15-летняя девушка оказалась заблокированной в авто.

Об этом сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает rupor.md

Звонок в службу 112 поступил в 12:44, после чего на место происшествия экстренно выехал спасательный отряд. Пожарным пришлось применить специальные инструменты, чтобы оперативно разрезать металл и достать несовершеннолетнюю пассажирку Mercedes из разбитого салона.

Пострадавшую эвакуировали в сознании и передали медикам в стабильном состоянии, но с тяжелыми травмами. Всего в двух автомобилях находились пять человек, из которых еще троим потребовалась медицинская помощь из-за полученных травм.

Точные причины и обстоятельства столкновения сейчас устанавливают правоохранительные органы.