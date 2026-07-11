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rupor.md logorupor
11 Июля 2026, 22:24
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На трассе R-6 автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком: погиб 40-летний водитель

На трассе R-6 в Сынжерейском районе, недалеко от села Новые Биличены лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате аварии один человек погиб.

На трассе R-6 автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком: погиб 40-летний водитель.
На трассе R-6 автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком: погиб 40-летний водитель.

По предварительным данным полиции, 40-летний житель Рышканского района за рулем автомобиля Skoda двигался со стороны Кишинева в направлении Бельц. По неустановленным причинам мужчина потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль, которым управлял 50-летний водитель, передает rupor.md

Удар был такой силы, что водитель легковой машины скончался на месте до приезда медиков. Водитель грузовика прошел тест на алкоголь, который показал, что мужчина был трезв.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Полиция выясняет причины и обстоятельства, приведшие к смертельной аварии.

Источник
rupor.md logorupor
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